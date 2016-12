POL-KN: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Möggingen

Vermutlich unsachgemäß entsorgte Asche verursachten Brand

Vermutlich unsachgemäß in einem Kunststoffmülleimer entsorgte Asche dürfte die Ursache für einen Mülleimerbrand sein, der sich am 24.12.2016 zwischen 08.45 Uhr und 09.45 Uhr in der Liggeringer Straße ereignete. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen in der Nähe geparkten VW Golf über. Noch bevor die verständigte Feuerwehr eintraf, gelang es einem Zeugen zusammen mit dem Abteilungsleiter der Feuerwehr Möggingen den Brand zu löschen. Nur dem beherzten Eingreifen der beiden Männer dürfte es zu verdanken sein, dass das Wohngebäude mit angrenzender Garage nicht in Brand gesetzt wurde. Durch den Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 11.500.- Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Engen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Nur für etwa 3 Minuten parkte ein Pkw-Lenker seinen Audi A6 mit Münchner Kennzeichen am 24.12.16 gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hegaustraße. In dem Zeitraum wurde der rechte Außenspiegel komplett beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel.: 07731 888-0 in Verbindung zu setzen.

