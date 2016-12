POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Ailingen

Unfall in Kreisverkehr - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von über 3000.- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 24.12.2016 um 09.00 Uhr am Kreisverkehr Ittenhauser- /Bodenseestraße ereignete. Nach derzeitiger Sachlage dürfte die 56-jährige Fahrerin mit ihrem VW-Passat aus Richtung Ittenhausen kommend in den Kreisverkehr eingefahren und ohne fremde Beteiligung gegen einen dort befindlichen Findling gestoßen sein. Durch den Aufprall wurde der Passat erheblich beschädigt. Ursächlich für das Unfallgeschehen könnte eine medizinische Ursache sein. Da die Verursacherin keinerlei Erinnerung an den Zusammenstoß hat und möglicherweise bereits vor dem Unfall durch ihre Fahrweise auffiel, werden Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen Tel.: 07541 7013104 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Beleidigung und Schläge gegen Polizeibeamte

Im Rahmen von Ermittlungen zu einer kurz zuvor stattgefundenen Körperverletzung kam es am 25.12.16 gegen 04.00 Uhr in einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Ein 22-jähriger Mann störte die Polizeibeamten permanent bei ihren Maßnahmen und beleidigte sie fortlaufend. Er wurde in der Folge in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Friedrichshafen verbracht. Dabei wehrte sich der Mann derart, dass zwei Beamte verletzt wurden. Der deutlich alkoholisierte 22-Jährige wurde auf richterliche Anordnung in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers untergebracht. Neben einem Gebührenbescheid für die polizeiliche Unterbringung erwartet ihn nun eine Anzeige wegen mehreren Delikten.

