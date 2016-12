POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Diepolshofen

Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß

Vermutlich Alkoholeinwirkung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am 24.12.16 um 08.30 Uhr auf der B 465 zwischen Diepolshofen und Reichenhofen ereignete. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Reichenhofen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Corsa. Der 59-jährige Opelfahrer wurde schwer, sowie der Unfallverursacher leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Kliniken verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 30.000 EUR. Da bei dem VW-Fahrer Atemalkohol wahrgenommen werden konnte, wurde eine Blutprobe veranlasst. Der Führerschein wurde zu den Akten genommen.

Isny

Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte hebelten in der Zeit von 22.12.16, 14.00 Uhr bis 23.12.16 09.00 Uhr die Zugangstüre zu einem Vereinsheim in der Straße Waidach auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Mit einem aufgefundenen Schlüssel wurde u.a. ein angrenzender Schuppen geöffnet aus dem zwei 5l Benzinkanister gestohlen wurden. Ob weiteres Diebesgut entwendet wurde, ist nicht bekannt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Leutkirch

Mann schlägt mit Flasche

Aus nicht bekanntem Anlass kam es am 25.12.16 um 04.00 Uhr in einer Gaststätte in der Kornhausstraße zwischen zwei Männern zu einer handfesten Auseinandersetzung in dessen Verlauf einem Beteiligten eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen wurde. Die Flasche ging hierbei zu Bruch, wobei ein Glassplitter in das Auge eines Unbeteiligten flog. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt aus der Gaststätte. Er wird als auffallend groß beschrieben und soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Er soll Deutscher sein, in Leutkirch wohnen und mit Vornamen Mario heißen. Durch den Vorfall zog sich ein Mann eine Kopfschnittwunde zu, eine weitere Person klagte über Augenschmerzen.

