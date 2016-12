POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Leutkirch- Festnahme von Ladendieb

Am Freitag gegen 18.10 Uhr verübte ein 37 jähriger Tatverdächtiger einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Leutkirch. Der flüchtende Tatverdächtige wurde durch eine Verkäuferin verfolgt und in der Folge durch zwei unbeteiligte Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung der Person konnte ein hochwertiges Parfüm sowie mehrere starke Magnete zur Überwindung von Diebstahlssicherungen aufgefunden werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder in die Freiheit entlassen.

