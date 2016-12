POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Singen - Verdacht Raubstraftat

Am Freitag gegen 16.00 Uhr wurde ein 54 jähriger Mann in der Worblinger Straße bei der Bildungsakademie von drei bis vier bisher unbekannten Tatverdächtigen angegangen. Ein Tatverdächtiger hielt den Geschädigten fest, ein anderer Tatverdächtiger hielt ihm ein Tuch, mit vermutlich unbekannter Flüssigkeit getränkt, vor den Mund. Hierdurch wurde der Geschädigte schläfrig. Als der Geschädigte wieder zu sich kam, stellte er das Fehlen von 80 Euro Bargeld aus seinem mitgeführten Geldbeutel fest. Zeugen der Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, unter Tel. 07731 888 100, in Verbindung zu setzen.

Singen - Küchenbrand

Am Freitag gegen 22.20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hombergerstraße in Singen zu einem Küchenbrand. Durch die Wohnungsinhaber wurde eine Topf mit Öl auf dem Herd erhitz und vergessen, welches sich in der Folge entzündete. Hierdurch geriet ein Stuhl in der Küche ebenfalls in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch die Wohnungsinhaber gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Feuerwehr Singen war mit 5 Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz.

