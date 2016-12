POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Bad Saulgau - Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Montag gegen 07.30 Uhr befuhr eine Pkw Lenkerin die Kreisstraße 8274 von Heratskirch in Richtung Wilfertsweiler. Nach Beendigung des Bereichs Tempo 80 kmH kam es zu einem Spiegelstreifer mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der andere Fahrzeuglenker kehrte nicht zum Unfallort zurück. Am Unfallort konnten mehrere Bruchstücke eines dunkelgrünmetallic lackierten Spielgelgehäuses aufgefunden werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581 482 0, in Verbindung zu setzen.

Meßkirch - Brand in Lagerhalle

In den frühen Morgenstunden kam es in Meßkirch zu einem Brand in einer Lagerhalle. Durch das schnelle Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch konnte der Brand schnell gelöscht und damit ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Gegen 05.45 Uhr erwachte ein Bewohner durch Knistergeräusche des Feuers aus der angrenzenden Werkstatt. Zu diesem Zeitpunkt brannten bereits eine Kunststoffkiste mit einem Sack Holzpellets, der Holzfußboden, die Wandverkleidung sowie ein Holzfensterrahmen. Vermutlich wurde der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit Glutresten aus einem Ofen durch den Bewohner selbst verursacht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10´000 Euro.

