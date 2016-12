POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Salem - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.15 Uhr fuhr ein Pkw Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 7759 von Weildorf in Richtung Neufrach. Kurz vor dem Ortseingang Neufrach kam ihm ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, steuerte der Pkw Lenker sein Fahrzeug in den Grünstreifen. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw des Geschädigten wurde erheblich beschädigt. Es entstand eine wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1´500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zeugen der Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, unter Tel. 07551 804 100, in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell