POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubtem Handel mit Tabletten eines Drogenersatzstoffes erließ der zuständige Richter eine Anordnung zur Durchsuchung der Wohnung eines 24-Jährigen. In einem zu einer sogenannten Indooranlage umgebauten Kleiderschrank fanden die durchsuchenden Beamten am Dienstag 14 kleine Marihuanapflanzen. Zusammen mit aufgefundenen psychoaktiven Pilzen und einem Brocken Haschisch wurden ca. 80 Gramm illegale Drogen sichergestellt. Neben über 30 Tabletten mit Wirkstoffen der Ersatzdrogen Tilidin und Lyrik wurden weitere Substanzen, die als Rauschmittel gemixt wurden, sichergestellt. Sehr bedenklich sahen die Beamten ein selbst eingerichtetes Labor, in dem in einem Reagenzglas und einer umfunktionierten Coladose ein weißliches Pulver hergestellt wurde. Ausgangsstoffe dafür waren extrem hoch dosierte Schwefelsäure, Salzsäure, Essigsäure, Amoniak, Natronhydroid, Acetylon, usw. Auch diese Stoffe wurden sichergestellt.

