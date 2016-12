POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Eigeltingen

Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen entwendet

Werkzeugmaschinen der Marke Makita im Gesamtwert von über 1.700 Euro haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagabend, 17.00 Uhr, bis Donnerstagmittag, 12.00 Uhr, bei einem Einbruch auf einer Baustelle in der Straße "Obere Blatt" erbeutet. Die Unbekannten brachen einen bei einem Rohbau aufgestellten Baucontainer auf und entwendeten daraus Akkuschrauber, einen Bohrhammer, eine Stichsäge, einen Schwingschleifer sowie einen Winkelschleifer, einen Bosch-Laser und einen Weru-Bitsatz. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Maschinen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Konstanz

Hohen Sachschaden angerichtet

Auf mehrere tausend Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende auf einer Baustelle in der Hans-Breinlinger-Straße begangen hat. Der Unbekannte besprühte im obersten Stockwerk eines Neubaus insgesamt sechs neu eingesetzte Fenster und beschädigte dabei nicht nur deren Glas, sondern auch die Rahmen. Unter Umständen müssen die Fenster einschließlich Rahmen noch einmal eingebaut werden. Personen, die an diesem Wochenende Verdächtiges in der Hans-Breinlinger-Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell