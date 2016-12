POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Ravensburg

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer ist wohl am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, in der Kuppelnaustraße gegen zwei geparkte Autos gefahren. Anschließend hatte der Mann einen Zeugen um einen Stift gebeten, um wahrscheinlich seine Personalien auf einen Zettel schreiben zu können, wobei der Passant den alkoholisierten Zustand des Fragenden bemerkte und die Polizei verständigte. Polizeibeamte stellten den Fahrer mit seinem Pkw danach auf einem nahegelegenen Parkplatz fest. Ein beim ihm Durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb auf richterliche Anordnung eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Fahrer muss sich nun gegebenenfalls wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Bei dem Unfall war ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstanden.

Ravensburg

Ladendieb erwischt

Etliche Druckerpatronen und HD-Karten für TV-Receiver versuchte ein 31-Jähriger am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Weißenauer Straße zu entwenden. Von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes verständigte Polizeibeamte konnten bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs des Ladendiebs zudem mehrere original verpackte Blue Ray Filme auffinden, die der 31-Jährige zuvor in dem Einkaufsmarkt entwendet hatte. Der Mann räumte ein, die Gegenstände mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Er muss sich nun wegen der Diebstahlsdelikte verantworten.

Ravensburg

Autos stoßen zusammen

Ein Zusammenstoß zwischen einem 77-jährigen BMW-Fahrer und einem 18-jährigen Fahrer eines Citroën ereignete sich am Donnerstag, gegen 14.15 Uhr, an der Einmündung der Bundesstraße 30 / Hindenburgstraße. Der 77-Jährige hatte mit seinem Pkw in Richtung Friedrichshafen fahrend an der Einmündung auf der Hindenburgstraße zunächst angehalten, danach vermutlich die Entfernung des aus Richtung Friedrichshafen auf der B 30 heranfahrenden, bevorrechtigten Citroën-Fahrers falsch eingeschätzt und war nach links in die Bundesstraße eingebogen. Der 18-Jährige war in der Folge frontal gegen die linke Fahrzeugseite des BMW geprallt, wobei dessen Beifahrerin leicht verletzt wurde. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Aichstetten

Unfallflucht

Erst jetzt der Polizei gemeldet wurde eine Unfallflucht, bei der ein unbekannter Fahrzeug-Lenker zwischen Mittwoch, 14.12.2016 und Freitag, 16.12.2016, auf der Landesstraße 260 gegen eine Leitplanke geprallt war. Der Unbekannte kam vermutlich auf der Strecke von Altmannshofen in Richtung Aichstetten nach rechts von der Fahrbahn ab und hatte war anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, von der Unfallstelle geflüchtet. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, erbeten.

Leutkirch im Allgäu

Radfahrer stürzt

Leicht verletz wurde eine 79-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, an der Kreuzung Storchenstraße / Poststraße. Der 79-Jährige hatte auf seinem Zweirad auf der Storchenstraße einen an der Kreuzung vorschriftsmäßig wartenden Lkw überholt und war in den Kreuzungsbereich eingefahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts auf der Poststraße heranfahrenden 33-jährigen VW-Fahrerin und stieß mit deren Pkw zusammen. Der Zweiradfahrer, der zudem wohl während der Fahrt etwas gegessen hatte, stürzte durch die Kollision und wurde danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden war gering.

Wolpertswende - Mochenwangen

Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben im Verlauf des Montags an einem im Silcherweg geparkten Toyota den Außenspiegel abgeschlagen und die Motorhaube zerkratzt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Bad Waldsee

Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Dienstag 10.00 Uhr eine Tür eines Einfamilienhauses in der Eschlestraße gewaltsam zu öffnen. Hierdurch entstand an dem Gebäude ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Amtzell - Geiselharz

Auseinandersetzung unter Männern

Der Eingang einer Mitteilung über eine Schlägerei in der Asylbewerberunterkunft in Geiselharz an der Kreisstraße 8047 in der Nacht zum heutigen Freitag, gegen 01.15 Uhr, sorgte dafür, dass mehrere Streifenwagen die Örtlichkeit anfuhren. Bei der Überprüfung vor Ort stellte sich heraus, dass ein 26-Jähriger mit zwei 22- und 23-jährigen Männern in Streit geraten war, sich die Situation aber beruhigt hatte. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Sachverhaltsabklärung äußerte jedoch der 26-Jährige gesundheitliche Probleme, weshalb die Polizeibeamten erneut einen Rettungswagen anforderten. Bei der anschließenden ärztlichen Behandlung waren bei dem Mann allerdings keine körperlichen Beschwerden festzustellen. Bislang konnten keine Hinweise auf eine Straftat festgestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Hergatz

Unfallflucht

Ein Streifvorgang zwischen einer Citroën-Fahrerin und einem unbekannten Pkw-Fahrer ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der Bregenzer Straße. In Fahrtrichtung Wolfarts war der Fahrerin des Citroën kurz vor der Abzweigung nach Itzlings der Unbekannte entgegengekommen, der nach dem Unfall ohne anzuhalten Richtung Hergatz weiterfuhr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise zu dem unbekannten Pkw-Fahrer werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Bodnegg

Bargeld aus Pkw entwendet

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, zwischen 14.45 Uhr und 16.00 Uhr, auf dem Parkplatz der St.-Gallus-Hilfe in der Straße "Rosenharz" eine Seitenscheibe eines geparkten VW Golfs eingeschlagen. Anschließend griff der Täter wohl durch die entstandene Öffnung und entwendete aus einer im Pkw befindlichen Handtasche mehrere hundert Euro Bargeld sowie persönliche Gegenstände der Fahrzeugeigentümerin. Die genaue Höhe des verursachten Sachschadens an dem Pkw ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Wangen im Allgäu

Einbruchsversuch

Unbekannte Täter haben versucht zwischen Dienstag und Mittwoch gewaltsam durch ein Fenster und eine Tür in einen Gastraum einer Reithalle im Auwiesenweg einzudringen. An dem Gebäude entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise zu den Tätern werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Isny im Allgäu

Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstag, 04.00 Uhr, in der Mühlbachstraße einen am Straßenrand geparkten VW Golf beschädigt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Isny im Allgäu

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, auf der Landesstraße 318 einen entgegenkommenden Audi einer 29-jährigen Fahrerin touchiert und ist anschließend ohne anzuhalten weitergefahren. Die Audi-Fahrerin war von Isny in Richtung Leutkrich gefahren als sich der Streifvorgang kurz vor der Abzweigung Richtung Achen ereignete. Am Auto der 29-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Weingarten

Kraftradfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen Motorradfahrer und einer 15-jährigen Fußgängerin ereignete sich am Donnerstag, gegen 11.15 Uhr, im Bereich der Bushaltestelle in der Konrad-Huber-Straße. Der Zweiradfahrer war in Richtung Wolfegger Straße an einem mit eingeschalteter Warnblinkanlage haltenden Linienbus vorbeigefahren, als die 15-Jährige vor dem Bus auf die Fahrbahn trat und beide miteinander zusammenstießen. Durch die Kollision kamen der Motorradfahrer und die Fußgängerin zu Fall, wobei die Frau schwer verletzt wurde. Sie kam danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Wangen im Allgäu

Radfahrer prallt gegen Pkw

Schwer verletzt wurde ein 47-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einer 36-jährigen Mazda-Fahrerin am Donnerstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, an der Einmündung Johannes-Jung- / Pfannerstraße. Der 47-Jährige war mit seinem Fahrrad in Richtung Ravensburger Straße gefahren, hatte an der Einmündung der von rechts heranfahrenden Pkw-Fahrerin wohl die Vorfahrt genommen, war gegen die rechte Fahrzeugfront des Autos geprallt und gestürzt. Vermutlich hatte auch die 36-Jährige mit ihrem Pkw beim Linksabbiegen die Kurve etwas zu eng genommen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell