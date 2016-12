POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.12.2016 Straftatenserie geklärt - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Konstanz (ots) - Im Verdacht, seit Herbst 2014 zahlreiche Einbrüche und Diebstähle mit einer Schadenssumme von rund 25.000 Euro im Raum Konstanz und Radolfzell begangen zu haben, stehen zwei junge Männer im Alter von 20 und 24 Jahren, die jetzt von Beamten des Polizeireviers Konstanz dingfest gemacht werden konnten. Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Streifenwagenbesatzung zunächst in der Nacht zum 10. Dezember, gegen 01.00 Uhr, den 24-Jährigen nach dem Aufbruch eines Firmenfahrzeuges in Konstanz bei Fahndungsmaßnahmen stellen und vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Gegenstände, die zweifelsfrei aus Straftaten herrührten. Bei ihren weiteren Nachforschungen stießen die Ermittler alsbald auf den 20-jährigen Komplizen des bereits Festgenommenen. Das Duo hatte sich darauf spezialisiert, Firmenfahrzeuge und Baustellencontainer aufzubrechen, um daraus Werkzeug, Maschinen und andere Geräte zu entwenden. Den beiden Männern wird ferner vorgeworfen, im November dieses Jahres Motorräder in Konstanz und Radolfzell entwendet zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz hat das zuständige Amtsgericht zwischenzeitlich gegen beide Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet.

