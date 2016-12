POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Öl auf dem Herd in Brand geraten

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, in die Bücklestraße gerufen. Dort war in einer Wohnung Öl auf dem Herd erhitzt worden, das sich nach Angaben des Bewohners beim Abheben des Topfdeckels mit einer Stichflamme explosionsartig entzündet hatte. Der Mann konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 16 Mann und vier Fahrzeugen ausgerückt war, mit einem Feuerlöscher selbst löschen und den Kochtopf auf den Balkon stellen. Die Nachlöscharbeiten und die Lüftung der Wohnung wurden von der Feuerwehr vorgenommen. Wie die Untersuchung der beiden sich in der Wohnung aufhaltenden Personen durch den Notarzt ergab, haben diese keine Verletzungen davongetragen oder wurden anderweitig gesundheitlich beeinträchtigt.

Konstanz

Bedienungsgeldbeutel gestohlen

Einen Bedienungsgeldbeutel mit über 400 Euro hat ein unbekannter Täter am Mittwoch in einer Gaststätte in der Hieronymusgasse entwendet. Im Verdacht den schwarzen Geldbeutel, der mit einer roten Klappe versehen ist, entwendet zu haben, stehen ein 40 bis 45 Jahre alter Mann und dessen 35-40 Jahre alte Begleiterin. Während der mutmaßliche Täter als etwa 185 cm groß, schlank, mit Glatze, dunkleren Hautfarbe und englisch sprechend mit arabischem Akzent beschrieben wurde, soll die Frau etwa 170 cm groß sein und einen schwarzen Zopf sowie eine Hakennase haben. Bekleidet war er mit einem dunkelbraunen Mantel, sie trug eine weiße/graue Daunenjacke. Personen, den das Pärchen aufgefallen ist oder die Hinweise zur Identität der beiden geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Betrug

Einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter ist ein 33-jähriger Mann am Mittwoch auf den Leim gegangen. Durch sein überzeugendes Auftreten und seine geschickte Gesprächsführung am Telefon konnte der Anrufer den 33-Jährigen davon überzeugen, dass von seinem Rechner aus Schadsoftware versendet wird. Der Geschädigte ließ daraufhin zu, dass der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter per Fernwartung mehrere Stunden auf den Rechner zugreifen konnte. Schließlich sollte der Mann noch 25 Euro für einen jährlichen Schutz online überweisen. Dabei kam es dann angeblich zu technischen Störungen, weshalb der Geschädigte mehrfach die Überweisung versuchte. Erst später stellte er fest, dass über 2.000 Euro von seinem Konto über Western Union auf zwei niederländische Konten überwiesen worden waren.

Konstanz

Unfallflüchtigen ermittelt

Noch in der Nacht zum heutigen Freitag konnten Beamte des Polizeireviers einen 58-jährigen Fahrzeuglenker ermitteln, der im Verdacht steht, mit seinem Transporter einen Verkehrsunfall auf der L 220 verursacht und anschließend das Weite gesucht zu haben. Polizisten hatten gegen 02.00 Uhr Spuren eines Unfalls erkannt, die darauf schließen ließen, dass der Tatverdächtige die Landesstraße von Konstanz in Richtung Dettingen befahren hatte und in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er zunächst die Leitplanke touchierte und anschließend zwei Verkehrszeichen überfuhr. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Verursacherfahrzeug, von dem Teile an der Unfallstelle vorgefunden wurden, stieß die Polizei auf den beschädigten Transporter.

Konstanz

Eigenes und fremdes Auto beschädigt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, im Parkhaus am Fischmarkt in der Salmannsweilergasse begangen hat. Der Verursacher streifte vermutlich beim Einparken in eine enge Parklücke nicht nur einen Betonpfeiler, sondern touchierte auch ein daneben abgestelltes Auto. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden, der sich an dem angefahrenen Pkw auf rund 2.000 Euro beläuft, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0.

Allensbach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht mit der Aufmerksamkeit eines Polizeibeamten hat ein 59-jähriger Autofahrer gerechnet, der am Donnerstagvormittag den Pkw-Lenker in Allensbach fahren sah, obwohl gegen diesen bereits seit Anfang Dezember ein behördliches Fahrverbot bestand. Der Mann hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Radolfzell

Unachtsame Autofahrerinnen

Beim Zusammenprall zweier Pkw-Lenkerinnen ist am Donnerstagabend, gegen 18.10 Uhr, in der Gartenstraße ein Gesamtsachschaden von nahezu 4.000 Euro entstanden. Während eine 47-jährige Autofahrerin rückwärts einparken wollte, war eine 25-Jährige gleichzeitig im Begriff, mit ihrem Fahrzeug zu wenden. Da beide Fahrerinnen dabei die notwendige Sorgfalt außer Acht ließen und sich gegenseitig übersahen, wurden sie von der Polizei mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.

Singen

Versuchter Einbruch

Möglicher Weise gestört wurde ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 20.15 und 07.35 Uhr, versuchte, die elektronische Schiebetür einer Lagerhalle in der Industriestraße aufzuhebeln. Dem Unbekannten, der auch den Tankdeckel eines abgestellten Fahrzeuges öffnete, jedoch keinen Kraftstoff abzapfte, gelang es nicht, in das Gebäude einzudringen. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Industriestraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731-8880, in Verbindung zu setzen.

Singen

Diskothek geräumt

Nach einem ausgelösten Brandalarm wurde eine Diskothek in der Otto-Hahn-Straße in der Nacht zum heutigen Freitag, kurz vor 03.00 Uhr, vom Sicherheitspersonal geräumt. Etwa 800 Personen mussten deshalb 30 Minuten im Freien verbringen, ehe die Freiwillige Feuerwehr Singen, die mit elf Mann und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, Entwarnung geben konnte. Wie sich herausstellte, hatte eine bislang unbekannte Person in einer Lounge ein Stück Papier angezündet, wodurch der Rauchmelder aktiviert wurde. Nachdem keine Brandgefahr bestand, konnten die evakuierten Besucher wieder in die Diskothek zurückkehren. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Singen

Nach Unfall geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend, gegen 15.45 Uhr, auf der Duchtlinger Straße (K 6125) ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von über 2.000 Euro entstanden ist. Der unbekannte Lenker eines VW Passat war bei nebliger Witterung vom Parkplatz der Gaststätte "Hegauhaus" in die Kreisstraße eingefahren und hatte hierbei den Vorrang eines 41-jährigen Peugeot-Fahrers missachtet, der die K 6125 in Richtung Singen befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 41-Jährige sein Fahrzeug stark ab und wich nach links aus, wo er gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Citroen C5 stieß. Nach der Kollision fuhren der Passat-Lenker und der 41-Jährige auf den Gaststättenparkplatz. Während sich der Geschädigte ins Lokal begab, um den Fahrer des geparkten Autos ausfindig zu machen, begab sich laut Zeugen ein 20 bis 35 Jahre alter Mann, mit kurzen Haaren und Brille zum Verursacher und sagt zu diesem, dass er "abhauen" solle, was dieser auch tat. Personen, die Hinweise zum Fahrer des VW Passat und zu dem 20 bis 35 Jahre alten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731-8880, zu melden.

Gailingen

Frontalzusammenstoß

Eine schwer Verletzte und Sachschaden von rund 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr, auf der Büsinger Straße. Die 50-jährige Lenkerin eines KIA war nach links in die L 202 eingebogen und hatte hierbei eine von rechts kommende, bevorrechtigte 75-jährige Autofahrerin übersehen. Diese kam mit ihrem Ford Fiesta nach einer ersten Kollision mit der 50-Jährigenauf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem Kleinbus eines entgegenkommenden 66-jährigen Mannes zusammen. Dieser hatte zwar noch sein Fahrzeug zum Stehen gebracht, den Zusammenstoß konnte er jedoch nicht verhindern. Die 75-jährige Pkw-Lenkerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär behandelt wird.

Mühlhausen-Ehingen

Angebranntes Essen

Schnell geklärt war am Donnerstagabend, gegen 18.10 Uhr, die Ursache eines Brandalarms, der in einem Asylbewerberheim ausgelöst wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen, die mit 25 Mann und vier Fahrzeugen ausrückte, konnte rasch feststellen, dass kein Brand vorlag, sondern beim Kochen in der Gemeinschaftsküche Essen angebrannt war. Durch die hierbei entstandene Rauchentwicklung wurde schließlich Rauchmelder aktiviert.

Engen

Auto angefahren

Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 21.30 und 07.45 Uhr, gegen die Fahrertür eines in Höhe des Gebäudes Turmstraße 19 abgestellten KIA geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733-94090, entgegen.

Eigeltingen

Bei Nebel von der Straße abgekommen

Die 18-jährige Lenkerin eines VW T4, die am Donnerstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, von der K 6610 kommend über die B 14 in die Einmündung zur "Krätlemühle" einfahren wollte, bemerkte aufgrund der durch Nebel eingeschränkten Sicht zu spät, dass sie zu weit rechts fuhr. Sie kam deshalb mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Leitplanke im Einmündungsbereich, wodurch diese auf einer Länge von etwa 20 Metern aus der Verankerung gerissen wurde. Der VW T4 kam schließlich hinter der Leitplanke in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Während die junge Frau unverletzt blieb, beläuft sich der entstandene Gesamtsachschaden auf rund 8.000 Euro.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

