POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Obwohl er eigenem Bekunden nach nicht zu schnell fuhr, kam ein 25-Jähriger am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr beim Linksabbiegen von der Straße Am Klärwerk in die Anton-Sommer-Straße mit seinem Audi ins Schleudern und prallte so stark gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Smart, dass dieser mehrere Meter nach vorne geschoben wurde. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am Audi in Höhe von ca. 15.000 am Smart in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Leichte Verletzungen zogen sich ein 18 Jahre alter Fahrer eines Mercedes und sein 19-jähriger Beifahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr auf der Waggershauser Straße zu, am Mercedes entstand ca. 5.000 Euro Sachschaden. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 18-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand.

Unfall beim Überholen

Friedrichshafen

Über starke Schmerzen an der linken Schulter klagte eine 73 Jahre alte Fahrradfahrerin nach einem Sturz bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Sonnenbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass die Fahrradfahrerin ihren linken Arm ausstreckte, um nach links abzubiegen und, trotz Ausweichens nach rechts, vom Renault einer überholenden 56-Jährigen gestreift wurde. Die Verletzte wurde, nach notärztlicher Behandlung am Unfallort, von einem Rettungswagenteam in eine Klinik gebracht, wo sie stationär aufgenommen und in der Folge an der Schulter operiert werden musste. Am Pkw entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Unfall auf Parkplatz

Markdorf

Ca. 2.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr, an einem auf dem Parkplatz eines Discoutmarktes an der Rudolf-Diesel-Straße geparkten Smart. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug an dem geparkten Smart vorbei, vorbei das ausscherende Heck des Sattelanhängers das Heck des Pkw beschädigte. Am Sattelanhänger entstand kein Sachschaden.

