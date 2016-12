POL-KN: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Aitrach / Lkrs. Ravensburg (ots) - Sachschaden von rund 14.000 Euro ist am frühen Mittwochmorgen gegen fünf Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten entstanden. Der 23-jährige Lenker eines Sattelzuges hatte vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und hierbei einen in gleicher Höhe befindlichen 52-jährigen BMW-Fahrer übersehen. Durch den folgenden seitlichen Zusammenstoß und eine Kollision mit der Mittelleitplanke, weil der Pkw-Lenker noch versucht hatte, nach links auszuweichen, wurde dessen Fahrzeug auf beiden Seiten beschädigt. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine beträgt ca. 4.000 Euro, am Pkw rund 10.000 Euro.

