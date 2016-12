POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Montag, zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr, einen im Parkhaus in der Adlerstraße geparkten Skoda Octavia angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Ravensburg

Autos stoßen zusammen

Ein Zusammenstoß zwischen einem 21-jährigen BMW-Fahrer und einer 57-jährigen VW-Fahrerin ereignete sich am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, an der Kreuzung Gartenstraße / Am Sonnenbüchel / O.-E.-W.-Straße. Der 21-Jährige war von der Straße Am Sonnenbüchel kommend an der Ampel bei Grün nach links in die Gartenstraße eingebogen, hatte hierbei vermutlich den Vorrang der von der O.-E.-W.-Straße heranfahrenden und nach rechts in die Gartenstraße einbiegenden Fahrerin des VW missachtet und war mit deren Pkw seitlich kollidiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhen von rund 6.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ravensburg

Unfallflucht

Einen geparkten Hyundai beschädigt und Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker am Dienstag, zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz im Bereich des Dreiländerrings. Anschließend hatte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, gegen einen Verkaufsstand auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz getreten, wodurch mehrere Porzellanwaren auf den Boden fielen und zerbrachen. Laut Zeugen soll der Täter zirka 17 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und schlank sein sowie lockige Haare haben, die seitlich kurzrasiert sind. Er trug ein weißes Base-Cap, eine blaue Jacke und rote Schuhe. Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Pkw-Kollision

Eine Kollision zwischen einem 26-jährigen VW-Fahrer und einem 21-jährigen Fahrer eines Skoda ereignete sich am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, an der Einmündung Gartenstraße / Reichlestraße. Der 26-Jährige hatte zunächst mit seinem Pkw an der Stopp-Stelle in der Reichlestraße ordnungsgemäß angehalten. Danach bemerkte er jedoch vermutlich zu spät, dass der von rechts kommende Skoda-Fahrer nach links in die Reichlestraße abbog, war seinerseits zum Linksabbiegen zu früh angefahren und gegen den VW gestoßen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ravensburg

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Gegebenenfalls wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 33-jähriger Pkw-Fahrer verantworten, der am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, wohl in alkoholisiertem Zustand auf der Landesstraße 288 einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Strecke von Ravensburg in Richtung Horgenzell gegen ein Gebäude geprallt und hatte danach von zu Hause den Unfall nachträglich der Polizei gemeldet. Bei seiner Überprüfung stellten die Polizeibeamten eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt hatte sich der Fahrer nicht.

Aitrach

Verkehrsunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 09.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 260 bei Aitrach. Aufgrund einer Staubildung auf der A 96 entschloss sich eine 52-jährige Fahrzeuglenkerin ihren Pkw zu wenden und übersah hierbei das Auto eines auf der Linksabbiegespur stehenden 39-jährigen Autofahrers. Sie prallte deshalb in die rechte Fahrzeugseite des Pkw-Lenkers.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Ein 44-jähriger Fahrzeugführer verursachte am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr einen Unfall, als er die Vorfahrt eines 56-jährigen Autofahrers missachtete. Der 44-Jährige befuhr den Nachtigallenweg stadtauswärts und wollte die Reiherstraße überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden 56-jährigen Fahrzeuglenker, welcher den Nachtigallenweg überqueren wollte. Es kam zu einer Kollision, bei der Sachschaden von rund 4.500 Euro entstand.

Aitrach

Diebstahl von Lkw-Teilen

Unbekannte Täter montierten in der Zeit von Dienstag bis Donnerstag an einem auf der Zufahrt des Wertstoffhofes abgestellten Lkw die Sonnenblende, die Außenspiegel, beide hinteren Kotflügel und die gesamte hintere Beleuchtungseinrichtung ab. Aus dem nicht verschlossenen Tank wurden ferner ca. 80 Liter Diesel abgezapft. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Vermutlich die gleichen Täter demontierten in diesem Zeitraum ferner an einem weiteren dort abgestellten Sattelzug die Gläser der hinteren Beleuchtungseinrichtung und schlauchten aus dem Fahrzeug rund 250 Liter Diesel ab. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges am Abstellort der Lkw beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488-0, zu melden.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Um besser von der Bahnhofstraße nach rechts in die Zufahrt zum Schloßhof abbiegen zu können, holte ein 53 Jahre alter Fahrer eines Kastenwagens am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr nach links über die Linksabbiegespur aus und stieß beim Abbiegen mit dem VW eines nachfolgenden 53-Jährigen zusammen, der auf der Geradeausspur weitergefahren war. Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ca. 2.500 Euro Sachschaden.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Sachschaden von zirka 1.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, auf der Holzstraße am BMW einer 40 Jahre alten Frau. Vor einem Firmenareal in südliche Richtung fahrend bog die 40-Jährige nach links auf einen Parkplatz ab und stieß hierbei mit dem Motorroller eines überholenden 46-Jährigen zusammen. Am Roller entstand nur unbedeutender Sachschaden.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell