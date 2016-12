POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Gammertingen

Verkehrsunfall

Eine 39-jährige Autofahrerin wollte am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts ihren Parkvorgang nochmals korrigieren und setzte dazu rückwärts aus der Parkbucht. Hierbei übersah sie vermutlich das Fahrzeug einer 28-Jährigen hinter sich und stieß mit diesem zusammen. Beim Zusammenprall der Autos entstand ein Sachschaden von nahezu 6.000 Euro.

Heudorf

Aufgeklärter Einbruch

In eine Firma im Industriegebiet "Weidenäcker" wurde in der Nacht vom Tag der deutschen Einheit auf den darauffolgenden Tag eingebrochen. Dabei wurde aus einer Geldkassette ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Die zunächst unbekannten Täter verschafften sich über das Dach Zutritt, indem sie dort durch ein Fenster einstiegen. Es wurden sämtliche Räume und Schränke nach Diebesgut durchsucht. Jetzt konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 26 Jahren mit Hilfe des Geschädigten ermittelt werden.

Gammertingen

Auffahrunfall

Ein Sachschaden von rund 4.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 16.00 Uhr bei einem Auffahrunfall. Eine Fahrzeuglenkerin musste verkehrsbedingt auf der Sigmaringer Straße halten. Dies erkannte der 24-jährige Fahrzeugführer hinter ihr zu spät und fuhr aufgrund Unachtsamkeit auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf.

Bad Saulgau

Vorfahrtsunfall

Es wurde niemand verletzt, doch ein Sachschaden von rund 4.500 Euro entstand am Mittwoch gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Karlstraße ereignete. Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr die Karlstraße entlang in Richtung Paradiesstraße und missachtete hierbei die Vorfahrt einer von der Bahnhofstraße kommenden 32-jährigen Autofahrerin, welche in die Karlstraße abbiegen wollte.

Pfullendorf

Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen eine 73-jährige Frau, die am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, auf der L 456 von Krauchenwies in Richtung Pfullendorf unterwegs war. Einem Verkehrsteilnehmer war die Frau mit ihrem Mercedes SLK aufgefallen, da sie Schlangenlinien fuhr, auf die Gegenfahrspur und des Öfteren auf den unbefestigten Fahrbahnrand kam, wo sie einige Leitpfosten umfuhr. Durch Polizeibeamte des Polizeipostens Pfullendorf konnte sie am Kreisverkehr in Richtung Aach-Linz/Gaisweiler gestoppt und überprüft werden. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden oder deren Fahrweise beobachtet haben, sich mit der Polizei in Pfullendorf, Tel. 07552 2016-0, in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Fahrt unter Drogeneinfluss

Anzeichen von Drogenbeeinflussung stellen Polizisten bei dem 34-jährigen Fahrer eines Fiat Punto fest, den sie am Mittwoch gegen 11.15 Uhr im Stadtgebiet kontrollierten. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizeibeamten bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Unger

07531 / 9951013

