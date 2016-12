POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Diebstahl aus Umkleidekabine

Eine Sporttasche mit einem Handy und einer Brille im Wert von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter am Mittwochabend, zwischen 17.30 und 19.00 Uhr, aus einer Umkleidekabine der Pestalozzisporthalle in der Gustav-Schwab-Straße entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Sporthalle oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Hofbeleuchtung beschädigt

Sachschaden von rund 300 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag, gegen 00.40 Uhr, im Hofraum eines Pflegeheims in der Talgartenstraße zwei gläserne Lampenschirme der Hofbeleuchtung demolierte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Talgartenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Moos

Beim Rangieren Auto angefahren

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Sprinters, der am Dienstagnachmittag, gegen 13.50 Uhr, vermutlich beim Rangieren in der Straße "Im Bündt" einen geparkten Audi A6 angefahren hatte und anschließend weitergefahren war, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Erst bei der Rückkehr zu seiner Firma meldete der verantwortliche Fahrer den Unfall.

Radolfzell

Auto zerkratzt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 19.00 und 07.00 Uhr, nicht nur die Fahrzeugseiten, sondern auch das Dach eines in der Buchenseestraße in Güttingen abgestellten Pkw zerkratzte. Außerdem ließ der Unbekannte aus allen vier Rädern die Luft ab. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732-950660, in Verbindung zu setzen.

Singen

Gestürzter Motorrollerfahrer

Mit einer Fußverletzung musste ein 51-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwochvormittag, gegen 10.10 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war stadteinwärts gefahren und in Höhe der Schlachthausstraße mit seinem Roller ruckartig auf eine Fahrbahnmarkierung gefahren. Hierbei geriet er auf der nassen Straße ins Rutschen und stürzte mit seinem Zweirad.

Gottmadingen

Verkehrsunfallflucht

Beim Rückwärtsfahren ist der Lenker eines Sattelzuges am Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr, auf dem Lkw-Parkplatz in der Zollstraße gegen einen Lieferwagen geprallt und anschließend davongefahren, obwohl er von dem Geschädigten auf den Unfall angesprochen worden war. Da dieser Bilder von dem Sattelzug gemacht hatte und der Vorfall auch von einem Zöllner beobachtet worden war, konnte die Polizei die notwendigen Schritte einleiten, um den verantwortlichen Fahrer zu ermitteln.

Gottmatingen

Spiegeleinsatz entwendet

Während der Fahrer eines Sprinters am Mittwochmorgen, zwischen 06.00 und 08.30 Uhr, seine Zollformalitäten erledigte, entwendete ein unbekannter Täter an seinem auf dem Lkw-Parkplatz in der Zollstraße abgestellten Lieferwagen jeweils den Spiegeleinsatz beider Außenspiegel im Gesamtwert von rund 300 Euro. Personen, die auf dem Parkplatz Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Spiegeleinsätze geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, in Verbindung zu setzen.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell