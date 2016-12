POL-KN: Bereich Bodenseekreis

1 weiterer Medieninhalt

Konstanz (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr -bitte Zeugenaufruf-

Uhldingen-Mühlhofen

Ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand an einem Sattelzug, bei dem sich am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr der Sattelanhänger von der Sattelzugmaschine löste und gegen eine Betontrennwand stieß. Der 44-jährige Fahrer einer bulgarischen Sattelzugmaschine und eines dänischen Kühlkoffersattelanhängers war am Morgen gegen 04.00 Uhr bei München losgefahren und gegen 09.00 Uhr auf den Parkplatz Wölfelen gefahren, um eine gesetzlich geforderte Lenkzeitunterbrechung durchzuführen. In dieser Zeit blieb er im Führerhaus, telefonierte und schrieb SMS, bis er gegen 10.00 Uhr weiterfuhr. Bei der Ausfahrt vom Parkplatz auf die Bundesstraße 31 löste sich der Sattelanhänger vom Zugfahrzeug und prallte gegen den Fahrbahnteiler aus Beton. Ein Defekt an der Sattelkupplung konnte nicht festgestellt werden, es muss vielmehr davon ausgegangen werden, dass ein Unbekannter während der Pause die Sattelverbindung entriegelte und löste. Mögliche Zeugen werden gebeten mit der Verkehrspolizei, Tel. 07571 1040, oder dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

