POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfallflucht -bitte Presseaufruf-

Friedrichshafen

Wahrscheinlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit überfuhr ein unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Ford SUV (evt. Ford Ranger oder Kuga) am Mittwochabend die Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr beim Tierheim, wodurch die darauf stehenden Verkehrszeichen zerstört wurden. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Das Verursacherfahrzeug kam im Kreisverkehr zum Stehen. Dort blieb die vordere Stoßstange zurück, an der aber das Kennzeichen abmontiert worden war. Der SUV oder Geländewagen der Marke Ford dürfte im Frontbereich erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweisgeber werden gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, Kontakt aufzunehmen.

Auffahrunfall

Friedrichshafen

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Grötzelstraße in Berg, als eine 54-Jährige ihren VW vor einem Fußgängerüberweg anhielt, um bevorrechtigten Personen ein Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen, und eine mit ihrem Skoda nachfolgende 24-Jährige auffuhr.

Rauschgiftfund

Friedrichshafen

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen unerlaubtem Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen konnten bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung eines 19-Jährigen am Dienstag mehrere Behältnisse mit insgesamt 170 Gramm Marihuana und 0,6 Gramm Kokain aufgefunden werden. Siehe beigefügtes Bild.

Einbruch

Langenargen

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch zwischen 01.15 und 07.00 Uhr in einem Geschäftshaus an der Mühlstraße die Eingangstür zu einer Gaststätte auf und durchsuchten die Gasträume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. An der aufgebrochenen Tür entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Diebestour

Friedrichshafen

Eine aufmerksame Angestellte einer Boutique bemerkte am Dienstagnachmittag, dass eine Frau durch den Hintereingang in das Geschäft geschlichen und gerade dabei war die Handtasche ihrer Chefin zu entwenden. Die 38 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgehalten und die Polizei gerufen. Ermittlungen ergaben, dass die 38-Jährige am Montag mit dem Zug von Köln nach Ulm gefahren und dabei am Montagabend beim "Schwarzfahren" erwischt worden war. Die Frau fuhr weiter nach Friedrichshafen, übernachtete in einem Hotel und begab sich am Dienstagmittag auf Diebestour durch die Stadt. Nach derzeitigen Erkenntnissen steht sie im Tatverdacht bei ca. 15 Tathandlungen Gegenstände wie Handys, Speichersticks, Bargeld, Parfüm, Drogerieartikel, Bekleidung, Taschen, Geldbeutel, Uhren, EC-Karten, etc. im Gesamtwert von ca. 4.000 Euro entwendet zu haben.

Unfallflucht

Uhldingen-Mühlhofen

Von Überlingen in Richtung Meersburg fahrend, kam ein 33-Jähriger mit seinem VW am Donnerstagmorgen gegen 02.00 Uhr im Bereich der derzeitigen Umleitungsstrecke neben der Bundesstraße 31 zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Leitplanke. Im weiteren Verlauf kam er nach links und prallte gegen mehrere Warnbaken. Der Pkw wurde auf der rechten Fahrspur stehen gelassen und die Polizei verständigt. Da an der Unfallstelle niemand mehr anzutreffen war, wurde ein Abschleppdienst beauftragt. Einsatzkräfte der Straßenmeisterei reinigten die Fahrbahn von erheblichem Schmutz und Fahrzeugteilen. Als der mutmaßliche Fahrer gegen 04.00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Überlingen festgestellt wurde, stand er unter dem Einfluss von knapp 0,5 Promille, weshalb der Bereitschaftsstaatsanwalt die Entnahme von zwei Blutproben (wegen eventueller Geltendmachung von Nachtrunk) anordnete.

Verkehrsunfall

Uhldingen-Mühlhofen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr am älteren Renault einer 87 Jahre alten Frau. Nachdem die Frau rückwärts aus ihrer Garage ausgefahren war, fuhr sie in einem großen Bogen auf der Wendeplatte am Ende ihrer Wohnstraße, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Durch die Kollision geriet die 87-Jährige in Panik, gab an ihrem Automatikfahrzeug Vollgas und prallte nach ca. 20 Metern Beschleunigungsfahrt gegen einen Baumstumpf. Ein Bericht an die Führerscheinstelle folgt.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell