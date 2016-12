POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Dienstag, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, einen in der Bregenzer Straße geparkten Hyundai beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Amtzell

Vorfahrtsverletzung

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstagmorgen, gegen 11.00 Uhr, an der Kreuzung Schomburger Straße / Schattbucher Straße ereignete. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer war von der Schattbucher Straße nach links in die Schomburger Straße eingebogen, hatte hierbei die Vorfahrt eines von rechts kommenden, bevorrechtigten 45-jährigen Fahrers eines VW missachtet und war mit dem Pkw kollidiert. Der 45-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell