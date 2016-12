POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Graffiti an Gebäudefassade gesprüht

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag, 13.00 Uhr, sprühten unbekannte Täter mit Farbe die Buchstaben "Skat" auf eine Fassade eines Firmengebäudes in der Friedhofstraße. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden von mehrere hundert Euro hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Freitag, zwischen 12.30 Uhr und 18.30 Uhr, in der Scheffelstraße verursacht. Der Unbekannte war auf dem Scheffelplatz gegen das Heck eines geparkten Seats gefahren und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Ravensburg

Täter flüchtet ohne Beute

Mehrere Parfümflaschen versuchte ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, aus einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße zu entwenden. Nachdem der Täter sein Diebesgut in eine Umhängetasche gepackt hatte, wurde er nach dem Passieren des Kassenbereichs von einem Ladendetektiv angesprochen. Als der daraufhin versuchte zu flüchten, konnte ihn der Detektiv zunächst an seiner Jacke festhalten und ihm die Umhängetasche abnehmen. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Dieb ohne Beute in unbekannte Richtung. Folgende Täterbeschreibung liegt der Polizei vor: Zirka 190 Zentimeter groß, muskulöse Statur, schwarzer Vollbart. Er war bekleidet mit einer grauen Wollmütze, einer dunkelblauen Winterjacke, einer ausgewaschenen Bluejeans und schwarzen Winterstiefeln. Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Baumaterial entwendet

Von einer Baustelle in der Gartenstraße haben unbekannte Täter zwischen Montag, 12.12.2016 und Freitag zirka hundert Quadratmeter Teppichboden im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden geben, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Radfahrerinnen stürzen

Vermutlich weil eine junge Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der St. Martinus-Straße freihändig fuhr, hatte sie die Kontrolle über ihr Zweirad verloren und war mit einem neben ihr fahrenden Mädchen, ebenfalls auf einem Fahrrad, zusammengestoßen. Beide Radfahrerinnen, die keinen Helm trugen, kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Sie wurden nach dem Unfall zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Schlier

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Freitag, zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr, einen im Bereich der Turnhalle in der Jahnstraße geparkten Opel Corsa beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unfall mit Sachschaden

Ein Streifvorgang zwischen einer 39-jährigen Renault-Fahrerin und einer 19-jährigen Fahrerin eines VW ereignete sich am Dienstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, auf der Maucherstraße. Die 39-jährige war in Richtung Ringweg fahrend an einem am Straßenrand geparkten Pkw vorbeigefahren, hatte hierbei die entgegenkommende VW-Fahrerin vermutlich übersehen und deren Pkw touchiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Baindt

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen VW-Fahrerin und einem 55-jährigen BMW-Fahrer ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 06.45 Uhr, auf der Bundesstraße 30. Die 19-Jährige war in südlicher Fahrtrichtung auf Höhe der Auffahrt Mochenwangen vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und hatte hierbei den nachfolgenden, bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden BMW-Fahrer vermutlich übersehen. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte jedoch der 55-Jährige einen Aufprall nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Baienfurt

Sofa in Brand geraten

Aus bislang unklarer Ursache ist am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus im Rilkeweg ein Sofa in einer Wohnung in Brand geraten. Das Feuer konnte von dem Wohnungseigentümer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus Baienfurt gelöscht werden. Aufgrund eingeatmeter Rauchgase wurde der Mann danach zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weingarten

Unfallflucht

Ein am Straßenrand geparkter Hyundai hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Dienstag, 18.00 Uhr, in der Boschstraße angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Baienfurt

Straßenlaterne umgefahren - Verursacher flüchtig

Ein unbekannter Fahrer eines Lkw mit ungarischer Zulassung hat am Montagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, eine Straßenlaterne in der Jahnstraße umgefahren und sich anschließend, ohne um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Der Unbekannte war von der Goethestraße kommend nach rechts in die Jahnstraße eingebogen und hatte neben der Laterne noch eine Hecke beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug in die Waldseer Straße abbog und in Richtung Baindt verschwand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher oder dessen Lkw werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Wangen im Allgäu

Fußgängerin von Pkw erfasst

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine 16-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen, gegen 06.45 Uhr, als sie beim Überqueren der Landesstraße 320 von einem Pkw angefahren wurde. Ein 39-jähriger Fahrer eines Smarts war von Wangen in Richtung Neuravensburg gefahren und hatte die Frau Höhe Hatzenweiler mit seinem Pkw frontal erfasst. Die 16-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Rettungswagen brachte sie danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Die Landesstraße musste während den Rettungsmaßnahmen vorübergehend voll gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Unfallsachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Purath

