POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Kressbronn

Nach Streifvorgang geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, auf der K 7707 begangen hat. Eine 61-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Kreisstraße in Richtung Kressbronn befahren, als ihr etwa 500 Meter vor der Einmündung in die K 7776 der Unbekannte auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Frau bremste sofort ab, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass ihr Pkw von dem unbekannten Fahrzeuglenker gestreift wurde. Während die 61-Jährige anhielt, fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, entgegen.

Neukirch

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, gegen 10.35 Uhr, auf der L 333 bei Neukirch. Der 20-jährige Lenker eines Pkw hatte die L 335 von Bodnegg kommend befahren und die Kreuzung mit der L 333 geradeaus in Richtung Neukirch überqueren wollen. Hierbei übersah er einen von rechts, aus Richtung Tettnang kommenden 57-jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug frontal in die Beifahrerseite des jungen Mannes prallte. Durch die Wucht der Kollision drehte sich das Auto des 20-Jährigen um 180 Grad, prallte gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen die Leitplanke. Der Pkw des 57-Jährigen kam ebenfalls von der Straße ab und an einer Leitplanke zum Stehen. Während die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten, konnten die beiden Autofahrer nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Meckenbeuren

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat am Montagnachmittag, zwischen 13.25 und 14.20 Uhr, das Gebäude der Musikschule in der Schulstraße betreten und anschließend versucht, eine Bürotür aufzuhebeln, was ihm allerdings nicht gelang. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Musikschule beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542-94320, zu melden.

Meckenbeuren

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Zum Glück keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 38.000 Euro, forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz nach 13.00 Uhr, auf der B 467 bei Meckenbeuren. Der 24-jährige Lenker eines Vito hatte die Bundesstraße n Richtung Ravensburg befahren und in Höhe der Abzweigung nach Schwarzenbach zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 17-jähriger Autofahrer, der nach links abbiegen wollte, wegen Gegenverkehr anhalten musste. Während ein unmittelbar dahinter fahrender 29-jähriger VW-Lenker rechtzeitig abbremsen konnte und gerade an seinem Vordermann rechts vorbeifahren wollte, prallte der 24-Jährige auf das Auto des 29-Jährigen. Nach der Kollision stieß der Vito-Fahrer noch mit dem Fahrzeug des 17-Jährigen zusammen.

Markdorf

Geparktes Auto angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag, zwischen 07.15 und 14.30 Uhr, gegen das Heck eines in einer Parkbucht vor dem Gebäude Riedstraße 1 abgestellten Audi geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551-8040.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell