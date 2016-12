POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Frau geschlagen

Völlig unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund hat ein unbekannter Mann am Dienstag, gegen 22.30 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße eine 48-jährige Frau mit der Faust auf ein Auge geschlagen und flüchtete anschließend wortlos in Richtung Rheinbrücke. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, war dunkel bekleidet und trug einen Schal und eine Mütze. Zeugen, die den Vorfall oder die Flucht des Täters beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Rund 3500 Euro Sachschaden sind am Dienstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, in der Spanierstraße entstanden, nachdem der Lenker eines Sprinters beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden Opel übersehen und gestreift hatte. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Radolfzell

Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren hat ein Linienbus am Dienstagnachmittag, gegen 18.00 Uhr, am Bahnhofsplatz einen abgestellten Kleintransporter gestreift. Am Bus entstand dabei ein Schaden von rund 3000 Euro, während der Schaden am Sprinter auf rund 1000 Euro geschätzt wird.

Radolfzell

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Vermutlich unter Drogeneinwirkung stand am Dienstagmittag, gegen 12.15 Uhr, ein 30-jähriger Autofahrer, den eine Streife auf der L220 beim Waldfriedhof angehalten und kontrolliert hatte. Nachdem die Beamten die Anzeichen eines Drogenkonsums festgestellt hatten, wurde ein entsprechender Drogenvortest beim Fahrer durchgeführt, der auf Kokain und Cannabis positiv reagierte. Die Beamten veranlassten deshalb eine ärztliche Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Auch gegen den 32-jährigen Beifahrer wird ermittelt, da unter seinem Sitzbezug im Fahrzeug mehrere Gramm Haschisch aufgefunden werden konnten.

Singen

Glasscheibe einer Eingangstür eingeschlagen

Die äußere Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Wohngebäude im Malvenweg hat ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag, gegen 19.00 Uhr, eingeschlagen oder eingetreten. In diesem Zusammenhang ist Zeugen unmittelbar nach der Tat eine humpelnde, mit schwarzer Bomberjacke mit Kapuze und dunkler Jogginghose, etwa 165 cm große Person, aufgefallen. Es wäre möglich, dass diese Person mit der Tat zu tun hat und sich dabei am Fuß verletzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Georg-Fischer-Straße dürfte am Montagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, der Lenker eines VW einen Opel übersehen haben, der die Georg-Fischer-Straße stadteinwärts befahren hat. Der Opel prallte dabei gegen das linke Hinterrad des VW, dessen Achse dadurch gebrochen ist. Am VW entstand ein Schaden von rund 6000 Euro, während der Schaden am Opel auf rund 8000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Singen

Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Zu spät bemerkt haben dürfte am Dienstag, gegen 13.00 Uhr, der Lenker eines Skoda, dass zwei vorausfahrende Fahrzeuge an einem Fußgängerüberweg in der Hans-C.-Paulssen-Straße wegen eines die Straße überquerenden Fußgängers anhalten mussten. Der Skodafahrer prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck eines Audi, der durch die Wucht auf den davor stehenden weiteren Audi aufgeschoben wurde. Ein Beifahrer des mittleren Audis erlitt dabei leichte Verletzungen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Singen

Streitigkeit

Mehrere Streifen rückten am Montagmittag, gegen 12.00 Uhr, zu einer Wohnung in der Erzbergerstraße aus, nachdem von dort mitgeteilt wurde, dass ein Mann mit einem Messer seine Freundin bedrohe. Der 44-Jährige ließ sich von den Einsatzkräften widerstandslos vorläufig festnehmen. Bei den weiteren Abklärungen stellte sich heraus, dass es zwischen den beiden Beteiligten zunächst zu einem verbalen Streit gekommen ist, der schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei soll der Mann ein Messer in der Hand gehalten, es aber nicht eingesetzt haben. Gegen den 44-Jährigen wird außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, da in der Wohnung entsprechende Utensilien und Kleinmengen Marihuana aufgefunden wurden.

Singen

Radfahrer von LKW erfasst - Zeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmittag, gegen 12.30 Uhr, ein 46-jähriger Radfahrer in der Güterstraße von einem LKW eines 29-jährigen Fahrers erfasst und schwer verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer möglicherweise in der falschen Fahrtrichtung auf dem östlichen Radweg der Güterstraße. Auf Höhe der Einmündung zur Fittingstraße soll der Radfahrer vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten auf die Güterstraße gefahren sein, um vermutlich in Richtung Fittingstraße zu fahren. Dabei wurde er von dem aus der Fittingstraße nach links in die Güterstraße abbiegenden LKW frontal erfasst und mehrere Meter weggeschleudert. Sein Fahrrad verkeilte sich dabei unter dem LKW. Der 46-jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzte Radfahrer, wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus eingeliefert. Da noch unklar ist, aus welcher Fahrtrichtung der Radfahrer gekommen ist, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben dazu machen können. Mitteilungen werden an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, erbeten.

Gottmadingen

Wohnungsbrand

Aus noch unklarer Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Stettiner Straße ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner bemerkten das Feuer gegen 02.30 Uhr und konnten es bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig löschen. Von der Feuerwehr wurde das Gebäude anschließend belüftet. Eine Bewohnerin musste vorsorglich wegen der Inhalation von Rauchgasen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Von Beamten des Polizeipostens Gottmadingen sind die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Stockach

Fahrzeugtank angebohrt

Möglicherweise in der Absicht des Benzindiebstahls, hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Montagmorgen bis Dienstagmorgen in den Tank eines auf dem Parkplatz beim Krankenhaus geparkten Ford Fiesta mehrere Löcher gebohrt. Aus dem Fahrzeugtank fehlen rund 40 Liter Kraftstoff. Es ist unklar, ob der Kraftstoff entwendet wurde oder der Täter in der Absicht der Sachbeschädigung gehandelt hat. Der am Fahrzeug verursachte Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell