POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots) - Gammertingen

Lkw prallt auf Auto

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Dienstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Sigmaringer- / Hohenzollernstraße entstanden. Der 40-jährige Lenker eines Lkw hatte von Bronnen kommend vor der Kreuzung nur nach rechts geschaut und deshalb zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 62-jähriger Autofahrer gerade erst losfuhr. Durch den heftigen Aufprall auf den Pkw wurde dieser so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

Leibertingen

Vorfahrt missachtet

Keine Verletzten, aber Sachschaden von nahezu 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, bei Leibertingen. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker hatte die Kreuzstraße von Leibertingen kommend befahren und nach links in Richtung Heudorf abbiegen wollen. Hierbei übersah er einen 28-jährigen, von Thalheim kommenden Autofahrer und stieß seitlich mit dessen Fahrzeug zusammen.

Meßkirch

Führerschein einbehalten

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, auf der B 313 ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden ist. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der 41-jährige Fahrer eines Daimler-Benz C 200 CDI die Bundesstraße von Sigmaringen kommend in Richtung Meßkirch befahren, als etwa 150 bis 200 Meter vor der Abzweigung Rohrdorf der 76-jährige Lenker eines Kleintransporters in die B 313 einbog, um ebenfalls in Richtung Meßkirch weiterzufahren. Der Autofahrer überholte deshalb auf der Linksabbiegespur der Gegenfahrtrichtung und scherte unmittelbar danach vor dem Transporter ein, um dessen Fahrer auszubremsen. Der 76-Jährige versuchte noch stark abzubremsen, konnte jedoch einen Aufprall auf das Fahrzeug seines Vordermannes nicht mehr verhindern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft behielt die Polizei den Führerschein des 41-Jährigen ein. Zur Klärung des genauen Unfallherganges bittet die Polizei etwaige Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen, Tel. 07571-1040, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 27-jährigen Asylbewerber, der in der Nacht zum Mittwoch, gegen 03.00 Uhr, von Beamten des Polizeireviers in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gewahrsam genommen werden musste. Der stark alkoholisierte Mann hatte zuvor das Zimmer von Mitbewohnern betreten und zunächst einen 28-Jährigen beleidigt und anschließend mit einer abgeschlagenen Glasflasche bedroht. Bei dem anschließenden Gerangel fügte der Tatverdächtige dem 28-Jährigen eine oberflächliche Verletzung am Hals zu. Als weitere Mitbewohner dazwischen gingen, konnte der Geschädigte aus dem Zimmer flüchten und den Sicherheitsdienst alarmieren. Die Polizei nahm den aggressiven Bewohner mit zur Dienststelle, wo er auf richterlicher Anordnung den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.

Mengen

In Neubau eingebrochen

Über einen Rohbau ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag in einen angrenzenden Neubau in der Donaustraße eingedrungen, wo er eine Tür aufhebelte und anschließend aus einem Raum eine Metallkappsäge der Marke Jepson im Wert von rund 700 Euro entwendete, nachdem er die Sicherungskette der Maschine durchtrennt hatte. Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 16.45 und 07.45 Uhr, Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Kappsäge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572-5071, zu melden.

Mengen

Rückwärts gestoßen und aufgefahren

Eine 33-jährige Autofahrerin, die am Dienstagvormittag, gegen 11.10 Uhr, von der Charlottenstraße kommend nach rechts in die Mittlere Straße eingebogen war und wegen Gegenverkehr ihr Fahrzeug zurücksetzen musste, übersah hierbei einen hinter ihr stehenden 61-jährigen Pkw-Lenker. Beim Zusammenprall mit dessen Auto entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.

Bad Saulgau

Beim Ausparken Pkw gestreift

Noch Zeugen sucht sie Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, zwischen 12.30 und 20.0 Uhr in der Friedrich-List-Straße gegenüber der Firma EGS Süd ereignet hat und bei dem Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden ist. Ein unbekannter Fahrzeuglenker im fraglichen Zeitraum vermutlich rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße gefahren und hatte hierbei den vorderen linken Kotflügel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Daimler-Chrysler C 320 touchiert. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581-4820, in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Vorfahrt missachtet

Einen Verletzten und Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagabend. Gegen 17.00 Uhr, an der Einmündung Bergstraße/Espen. Der 55-jährige Lenker eines Audi A4 hatte von der Straße "Espen" kommend an der Einmündung nach links in die Bergstraße einbiegen wollen und hierbei einen von rechts herannahenden bevorrechtigten 54-jährigen Sprinter-Fahrer übersehen. Als der Audi-Fahrer den Sprinter erkannte, versuchte er noch abzubremsen, kam aber auf dem Kopfsteinpflaster im Einmündungsbereich ins Rutschen und prallte in die Seite des Transporters. Dieser wurde dadurch gegen den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks geschleudert und blieb mit dem Heck im Garten stehen. Während die beiden Fahrzeuglenker unverletzt blieben, musste der 29-jährige Beifahrer im Sprinter mit Verdacht auf ein Halswirbelschleudertrauma ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt, ausgelaufene Betriebsstoffe von der Freiwilligen Feuerwehr gesichert werden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell