POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Handys aus Umkleideraum entwendet

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Montag in einen Umkleideraum eines Sportvereins in Karlsruhe-Durlach eingedrungen und haben aus den dort gelagerten Sporttaschen mehrere Handys im Wert von einigen hundert Euro entwendet.

Die Täter verschafften sich zunächst zwischen 19:30 und 21:00 Uhr Zutritt zu einer Umkleideraum der Sporthalle in der Straße "Unten am Grötzinger Weg". Anschließend durchsuchten die Diebe offenbar die dort abgelegten Sporttaschen und nahmen dabei insgesamt sechs Mobiltelefone an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

