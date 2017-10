POL-KA: (Enzkreis) Neulingen - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Enzkreis (ots) - Ein erheblich alkoholisierter 58-Jähriger hat am Montagabend in Neulingen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 19.40 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße 294 von Bretten kommend in Richtung Neulingen-Bauschlott. Ausgangs einer Linkskurve kam er zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten VW-Golf. Der Verursacher musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

