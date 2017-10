POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots) - An der Kreuzung Wilhelm-Leuschner-Straße/Hermann - Müller- Würtz- Straße missachtete eine 49-jährige Autofahrerin am vergangenen Samstag das Rotlicht der dortigen Ampel.

An der Kreuzung befindet sich ein Bahnübergang, an welchem sie auch das Andreaskreuz missachtete und in die Kreuzung einbog. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Es entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von 5000 Euro. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

