POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen

Karlsruhe (ots) - Ein Anwohner der Nancystraße in Karlsruhe hatte am Samstagabend die Polizei verständigt, als sich zwei Personen an einem Fahrradschloss zu schaffen machten.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-West konnte die beiden Diebe dann auf frischer Tat festnehmen. Die Tatverdächtigen, zwei Rumänen im Alter von 40 und 49 Jahren, führten Aufbruchswerkzeug mit sich und waren mit jeweils zirka zwei Promille erheblich alkoholisiert. Nach Abschluss der Folgemaßnahmen kamen die beiden bisher polizeilich unauffälligen Beschuldigten wieder auf freien Fuß.

Daniel Grabetz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell