POL-KA: (CW) Neubulach - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Calw (ots) - Schwere Verletzungen erlitt in der Nacht auf Sonntag ein 21-jähriger Autofahrer, der auf einer Verbindungsstraße bei Neubulach aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen Abhang hinunterstürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der junge Mann gegen 21:00 Uhr die Straße "Oberes Teinachtal" zwischen Liebelsberg und Lautenbachhof. In dem dortigen Waldgebiet geriet der 21-Jährige in einer Linkskurve mit seinem VW ins Schleudern, wodurch er nach links von der Fahrbahn abkam und einen Abhang hinunter stürzte. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum, wodurch der offenbar nicht angegurtete Fahrer aus seinem Auto herausgeschleudert wurde. Als wäre das nicht schon genug, geriet der nun am Boden liegende junge Mann unter das sich noch immer bewegende Fahrzeug und wurde darunter eingeklemmt.

Ein zufällig vorbeikommender Zeuge nahm glücklicherweise das Scheinwerferlicht im Waldstück wahr. Dieser verständigte daraufhin die Rettungskräfte und leistete dem Verunglückten Erste Hilfe. Nachdem der Verletzte von starken Kräften der Feuerwehr geborgen werden konnte, wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein vorläufiger Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von über 2,5 Promille. Der Sachschaden an seinem VW beläuft sich auf circa 4.000,00 Euro.

