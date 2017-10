POL-KA: (Enzkreis) Engelsbrand - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Enzkreis (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht bei dem vermutlich ein weißer Lkw der Marke Iveco sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, kam es am Montagmorgen gegen 05.00 Uhr in der Pforzheimer Straße in Engelsbrand.

Der Unbekannte Fahrzeugführer fuhr die Pforzheimer Straße in Richtung Engelsbrand und erfasste einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Kollision wurde das geparkte Fahrzeug erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07082/79120 mit dem Polizeirevier Neuenbürg in Verbindung zu setzen.

