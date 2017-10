POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gaststätteneinbruch am Kronenplatz

Karlsruhe (ots) - Eine dreistellige Summe fiel Einbrechern am Wochenende in einer asiatischen Gaststätte am Kronenplatz in die Hände. Die Täter waren zwischen dem späten Samstagabend und Sonntagvormittag auf unbekannte Weise ins Treppenhaus gelangt und hatten hier einen Nebeneingang zum Lokal aufgehebelt. Nachdem sie in einer Schublade wie auch einer Kasse fündig geworden waren, verließen sie die Räumlichkeiten schließlich auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren. Das Polizeirevier Marktplatz hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.

