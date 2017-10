POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kiosk beim Durlacher Busbahnhof

Karlsruhe (ots) - Tabakwaren sowie Wechselgeld und ein Smartphone im insgesamt vierstelligen Wert hat ein Einbrecher in der Nacht zum Samstag im Kiosk beim Durlacher Busbahnhof erbeutet.

Der Unbekannte hatte auf dem Dach des an der Hauptbahnstraße gelegenen Kiosks ein Oberlicht überwunden und war zunächst in die Toilettenräume eingestiegen. Von dort aus gelangte er in den Kioskbereich und durchsuchte die Schränke und Regale. Schließlich verschwand er auf demselben Weg, auf dem er gekommen war.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon 49070 um seine Meldung beim Polizeirevier Durlach gebeten.

