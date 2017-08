POL-KA: (CW) Haiterbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Haiterbach (ots) - Schwere Beckenverletzungen hat ein 43 Jahre alter Motorrollerfahrer am Mittwoch gegen 09.25 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung der L 354 in die L 353 zwischen Unter- und Oberschwandorf erlitten.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein aus Richtung Unterschwandorf kommender Fahrer eines Transporters der Sprinterklasse nach links in die nach Haiterbach führende L 354 einbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden Zweiradfahrer übersehen.

Der Verletzte wurde vom herbeigeeilten Notarzt erstversorgt und kam schließlich mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Fritz Bachholz, Pressestelle

