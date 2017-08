POL-KA: (PF) Heimsheim - Unbekannter überfällt Tankstelle

Pforzheim (ots) - Ein maskierter Täter hat am Mittwochmorgen gegen 03.10 Uhr die in der Heimsheimer Römerstraße gelegene Tankstelle betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe von der Angestellten Bargeld gefordert. Der Räuber flüchtete anschließend mit mehreren hundert Euro zu Fuß in nördliche Richtung. Die von der Polizei umgehend eingeleitete Fahndung unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte - auch der benachbarten Polizeipräsidien sowie eines Polizeihubschraubers- führte bislang nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen.

Der Täter war mindestens 180 cm groß, höchstens 20 Jahre alt, schlank, und hatte blaue Augen. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze Jogginghose mit einem seitlich schmalen weißen Streifen, eine dunkle Sweatjacke mit Kapuze und blauem Reißverschluss sowie schwarze Sportschuhe der Marke "Nike". Darüber hinaus trug er dicke schwarze Handschuhe und über dem Kopf eine Camouflage-Sturmhaube mit Sehschlitzen. Über der Sturmhaube trug er die Kapuze der Sweatjacke, die er weit ins Gesicht zog.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim bittet die Bevölkerung um Mitteilung sachdienlicher Hinweise an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 oder an das Kriminalkommissariat Pforzheim unter 07231/1860.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell