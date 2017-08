POL-KA: (CW)Ebhausen - Einbruch in Schule - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ebhausen (ots) - Nach einem Einbruch in die Lindenrainschule in der Nacht zum Dienstag bittet das Polizeirevier Nagold um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen 02.45 Uhr und 03.30 Uhr haben Unbekannte mehrere Türen aufgehebelt und sind in das Sekretariat sowie in das Rektorat eingedrungen. Sämtliche Schränke und Behältnisse wurden durchwühlt. Teils sind auch Geräte mutwillig zerstört worden, sodass ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro zu beklagen ist. Ein Diebstahlsschaden ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen wohl nicht entstanden.

Die weiteren Ermittlungen führt hierzu der Bezirksdienst des Polizeireviers Nagold. Zeugen werden gebeten, sich dort unter 07452/93050 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell