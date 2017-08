POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben am Montag in Graben-Neudorf einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Unter Anwendung von massiver Gewalt öffneten die Täter zwischen 01:00 und 19:30 Uhr den in der Straße "Untere Reut" stehenden Automaten. Nach es den Dieben schließlich gelang, die Geldkassette zu entnehmen, ergriffen sie mit ihrer Beute die Flucht. Wieviel Bargeld sich in der Kassette befand ist bislang nicht bekannt. Der Zigarettenautomat wurde durch den Aufbruch erheblich beschädigt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

