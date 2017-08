POL-KA: (KA) Karlsruhe - 41-Jähriger Mann zu nächtlicher Stunde beraubt

Karlsruhe (ots) - Ein 41 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Dienstag gegen 03.20 Uhr in der Nottingham-Anlage Opfer eines Raubes geworden.

Der unter erheblicher Alkoholeinwirkung stehende Geschädigte war zunächst an der Haltestelle Herrenstraße von einem Unbekannten abgetastet worden. Nachdem er sich dies verbeten hatte und zu Fuß über die Kaiserstraße am Mühlburger Tor vorbei in Richtung Nottingham-Anlage gegangen war, wurde er nahe des Theaterhauses plötzlich von zwei Personen umfasst und von diesen zu Boden gebracht.

Anschließend von einem dritten Mann ins Gesicht getreten, raubte ihm das Trio seinen Geldbeutel, das Mobiltelefon sowie die Hausschlüssel und flüchtete zur Kaiserallee. Hier trennten sich die drei und liefen in östlicher beziehungsweise westlicher Richtung davon. Den erbeuteten Schlüssel konnten alarmierte Polizeibeamte wenig später noch in der Nottingham-Anlage auffinden und sicherstellen.

Dagegen führte die Sofortfahndung nach den Tätern nicht zum Erfolg. Diese werden als etwa 20 bis 25 Jahre alt mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Sie sind circa 170, 175 und 180 cm groß, sprachen gebrochen Deutsch und möglicherweise arabischer Abstammung.

Bei den Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wer die Tat oder die Flüchtenden beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter Telefon 939-5555 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst gebeten.

Fritz Bachholz, Pressestelle

