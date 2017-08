POL-KA: (PF) Vorsicht! Ältere Mitbürger weiter im Visier von Betrügern - 82 Jahre alte Frau aus der Pforzheimer Nordstadt um ihr Hab und Gut gebracht

Pforzheim / Ettlingen (ots) - Eine 82 Jahre alte Frau aus der Pforzheimer Nordstadt ist am Freitagabend von Gaunern um ein Gutteil ihres Hab und Guts gebracht worden. So fielen den Tätern wertvolle Gemälde und Stiche, eine Münzsammlung sowie eine teure Taschenuhr und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro in die Hände.

Bereits in den Vormittagsstunden hatte sich ein Anrufer als Polizeibeamter mit dem Namen Schmidt vorgestellt und der Rentnerin vorgegaukelt, sie sei ein potentielles Einbruchsopfer. In der Folge befragte der Unbekannte, dessen Nummer im Display mit 07231/110 angezeigt wurde, die Frau nach ihren Wertsachen. In der Folge sollte sie alles Wertvolle zur Abholung bereitstellen, damit die angebliche Polizei diese vor den Einbrechern sichern kann. Gegen 21.30 Uhr schließlich kam dann ein Mann vorbei und holte die Gegenstände ab.

Der Abholer ist etwa 37 Jahre alt, 180 cm groß und schlank, hat kurzes dunkles Haar und trug ein schwarzes oder dunkelblaues T-Shirt sowie eine lange Hose. Zudem fiel der Geschädigten an dem Mann ein Ohrstecker auf. Der Unbekannte fuhr einen Audi A 3 mit Berliner Kennzeichen. Zwar konnte die Frau Buchstaben und Ziffern ablesen, doch ist das Kennzeichen für einen anderen Wagen ausgegeben und bereits seit Jahren als gestohlen gemeldet.

Weitere ähnliche Anrufe gingen am Freitag auch bei zwei Senioren im Pforzheimer Sonnenhof sowie in Ettlingen ein. Hier blieben die Taten aber glücklicherweise im Versuch stecken.

Die Polizei warnt noch einmal nachdrücklich vor den Tätern und gibt folgende Tipps:

- Polizisten rufen weder unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an noch bitten sie um Geldbeträge oder Wertsachen. Das tun nur Betrüger.

- Sind Sie unsicher, rufen Sie die Nummer 110 an und fragen nach. Um nicht wieder bei den Gaunern zu landen, sollte hierzu aber keinesfalls die Rückruftaste benutzt, sondern eigenhändig gewählt werden.

- Sie können sich aber auch rund um die Uhr an Ihr zuständiges Polizeirevier wenden.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los.

Auflegen sollten Sie auf jeden Fall, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft.

- Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, zum Beispiel, ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

- Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben beziehungsweise Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.

- Sie der Anrufer unter Druck setzt.

- Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

- Wurden Sie angerufen, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei!

Fritz Bachholz, Presestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell