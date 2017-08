POL-KA: (PPKA / PPOG / PP Einsatz) Koordinierte Motorradkontrollen im Nordschwarzwald

Nordschwarzwald (ots) - Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Verkehrspolizeidirektionen in Baden-Baden und Karlsruhe führten am Sonntag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr koordinierte Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen auf von Motorradfahrern besonders frequentierten Strecken im Nordschwarzwald durch. An den drei Kontrollstellen auf der Albtalstrecke beim Gertrudenhof, der Landesstraße 340 beim Dreimarkstein nahe Dobel und beim zu Loffenau gehörenden Käppele an der Landesstraße 564 hielten die Beamten insgesamt 312 Fahrzeuge an. Davon waren 290 Motorräder und 22 Pkw.

Insgesamt 44 Fahrzeuge, davon 31 motorisierte Zweiräder, waren über 20 km/h zu schnell unterwegs. Sieben Ertappte hatten gar ein um 40 oder mehr Stundenkilometer über dem erlaubten Limit liegendes Tempo und müssen neben einem empfindlichen Bußgeld und Flensburgpunkten auch mit einem mindestens vierwöchigen Fahrverbot rechnen.

Trauriger Spitzenreiter war ein Zweiradpilot, der bei zulässigen 80 km/ mit 151 km/h angemessen wurde. Ein Pkw-Lenker wurde gleichfalls in einer 80er-Zone mit 130 km/h ertappt.

An 81 kontrollierten Motorrädern und drei Pkw stellten die Polizisten technische Mängel fest. Bei 29 Fahrzeugen war hierdurch die Betriebserlaubnis erloschen. Wegen Mängeln an der Bremsanlage, an den Außenspiegeln, an der Beleuchtung oder wegen scharfkantiger Karosserieteile wurde in zehn Fällen die Weiterfahrt untersagt.

Zwei Motorradfahrer, die sich beim Dreimarkstein durch Wenden der Kontrolle entziehen wollten, wurden von den Beamten gestellt. Beide hatten an den Auspuffanlagen ihrer Maschinen Manipulationen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell