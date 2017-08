POL-KA: (KA) Dettenheim - Kellerbrand in Rußheim

Dettenheim (ots) - Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hat am Sonntagabend ein Kellerbrand in der Grabener Straße in Rußheim gefordert.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg hatte ein 48 Jahre alter Mann einen Plastikeimer mit nicht vollständig erloschener Grillkohle im Keller abgestellt, wo sich das Behältnis entzündete und die Flammen auf gelagerte Gegenstände übergriffen. Nachdem eigene Löschversuche fehlgeschlagen waren, alarmierte der Mann gegen 19.10 Uhr die Feuerwehr, die den Brand schließlich rasch löschen konnte.

Der 48-Jährige wurde vom alarmierten Notarzt mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung an Ort und Stelle erstbehandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht vonnöten. Die Freiwillige Feuerwehr Dettenheim hatte 37 Mann und sieben Fahrzeuge im Einsatz.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell