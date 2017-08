POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Sportstätte

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in die Gebäude einer Sportanlage in Karlsruhe eingebrochen und erbeuteten hierbei einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Zwischen 22:00 und 07:20 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zu dem in der Ettlinger Allee gelegenen Gebäude. Im Inneren hebelten die Diebe anschließend eine Verbindungstür auf, um in das angrenzende Fitnessstudio zu gelangen. Hier durchwühlten die Diebe schließlich mehrere Schubladen und nahmen das dabei vorgefundene Bargeld an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell