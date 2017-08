POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Knielingen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in eine Wohnung im Karlsruher Stadtteil Knielingen eingebrochen und entwendeten hierbei mehrere Schmuckstücke im Wert von einigen hundert Euro.

Auf bislang unbekannte Weise drangen die Täter zwischen 17:30 und 04:00 Uhr in das in der Schulstraße gelegenen Mehrfamilienhaus ein. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten die Diebe mehrere Räumlichkeiten und nahmen bei ihrer Suche nach Beute diversen Schmuck an sich. Anschließend gelang es den Einbrechern, mit ihrer Beute unerkannt zu flüchten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

