POL-KA: (KA) Philippsburg - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Karlsruhe (ots) - Einen Sachschaden von etwa 1.000,00 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht auf Samstag bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten in Philippsburg-Huttenheim aufzubrechen.

Zwischen 18:00 und 07:10 Uhr sägten die Täter zunächst ein Loch in den in der Neudorfer Allee aufgestellten Automaten und entnahmen anschließend mehrere Teile der Mechanik. Dennoch gelang es ihnen offenbar nicht, an die Geldbehälter oder die Zigaretten zu gelangen. Vermutlich weil die Diebe gestört wurden, ließen sie schließlich von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

