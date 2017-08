POL-KA: (KA)Graben-Neudorf - Gerätehütte in Schulgarten angezündet

Graben-Neudorf (ots) - Sehr wahrscheinlich durch vorsätzliche Brandlegung ist am Sonntag gegen 20.10 Uhr auf dem Areal der Adolf-Kußmaul-Schule in der Friedrichstraße eine Gerätehütte völlig niedergebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Graben-Neudorf eilte mit 16 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. In der etwa 5-mal-5-Meter-großen Hütte sind Gartenwerkzeuge für den Schulgarten aufbewahrt worden. Insgesamt liegt der angerichtete Sachschaden bei 5.000 Euro. Wer hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird unter 07256/93290 um seine Meldung beim Polizeirevier Philippsburg gebeten.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell