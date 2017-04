POL-KA: (KA) Karlsruhe - Navigationsgerät aus BMW gestohlen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag ein fest verbautes Navigationsgerät samt Steuerungskomponenten aus einem BMW in der Werthmannstraße in Karlsruhe gestohlen. Nach Einschlagen der Seitenscheibe haben sich die Langfinger in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 06.45 Uhr an den fachmännischen Ausbau der Teile gemacht. Sie haben einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell