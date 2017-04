POL-KA: (KA) Forst - Minderwertige Topfsets verkauft

Forst (ots) - Um ca. 250 Euro wurde eine 46-Jährige am Dienstagnachmittag in Forst betrogen. Gegen 16.15 Uhr sprach ein bislang Unbekannter die Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kronauer Alle an. Er teilte der Frau mit, dass er zwei mehrteilige Topfsets nach einem Kundengespräch übrig hätte. Diese angeblich hochwertigen Sets könne er der 46-Jährigen günstig verkaufen. Die Geschädigte erwarb beide Topfsets. Wie sich herausstellte handelt es sich um minderwertige Ware. Bei dem Verkäufer soll es sich um einen ca. 40 Jahre alten Holländer gehandelt haben. Der ca. 180 cm große Verkäufer war mit einem Pkw mit holländischem Kennzeichen unterwegs.

Dieter Werner, Pressestelle

