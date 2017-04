POL-KA: (KA) Bruchsal - Reitsattel mit Zubehör aus Auto gestohlen

Bruchsal (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag einen Reitsattel, Reitstiefel sowie Sporen im Gesamtwert von rund 2.500 Euro aus einem geparkten Auto in der Franz-Sigel-Straße in Bruchsal gestohlen. Die Diebe hatten gegen 00.40 Uhr die Seitenscheibe des Hyundai eingeschlagen und einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter der Telefonnummer 07251/726-0 entgegen.

Sven Brunner, Pressestelle

