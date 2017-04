POL-KA: (KA)Karlsruhe - Müllcontainer in Brand geraten

Karlsruhe (ots) - Ein großer Müllcontainer ist in der Nacht zum Donnerstag in der August-Bebel-Straße in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe eilte gegen 01.00 Uhr vor Ort und löschte die Flammen. Durch das Feuer wurden auch zwei weitere Container und der Unterstellschutz in Mitleidenschaft gezogen, so dass ein Schaden von insgesamt 12.000 Euro entstanden ist. Ursächlich für den Brand könnten nach erster Einschätzung achtlos entsorgte Zigarettenkippen gewesen sein.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell