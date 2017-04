POL-KA: (KA) Karlsbad-Mutschelbach - Einbruch in Reihenendhaus

Karlsruhe (ots) - Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher am Mittwoch zwischen 17.15 und 23.00 Uhr in einem Reihenendhaus In der Au in Mutschelbach erbeutet. Der Täter war gewaltsam über die Terrassentür ins Gebäude gelangt und hatte dann die Stockwerke nach Stehlenswertem durchsucht.

Der Polizeiposten Albtal bittet bei seinen Ermittlungen um Mithilfe. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07243) 67779 um seine Meldung gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der Nummer (07243) 32000 entgegen.

