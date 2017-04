POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt-Conweiler - Rund 25.000 Euro Schaden durch defekte Spülmaschine

Straubenhardt-Conweiler (ots) - Ein offenbar technischer Defekt an der Elektronik einer Spülmaschine hat am Mittwochmittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Dennacher Straße in Straubenhardt-Conweiler gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Küchengerät gegen 14:45 Uhr während kurzer Abwesenheit der Hausbewohner entzündet und in der Folge derart starken Qualm gebildet, dass sämtliche Rauchmelder anschlugen. Die herbeigeeilten Feuerwehrleute aus Straubenhardt und Neuenbürg brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und konnten überdies noch einen kleinen Hund wohlbehalten aus dem Einfamilienhaus retten.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell